La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a las mesas electorales acumular por separado los votos emitidos por los nacionalizados por la llamada ley de nietos a los que el Tribunal Supremo mantiene suspendido su derecho de sufragio para las elecciones de este domingo. Esos sobres no se abrirán, no se computarán y no se meterán en las urnas, sino que se incorporarán a la documentación electoral que recabe cada una de las mesas, y se consignarán en el acta correspondiente como "votos no escrutables".

Así lo establece el organismo arbitral en un acuerdo en el que hace suyas las instrucciones redactadas por la Oficina del Censo Electoral para aclarar cómo deben actuar los miembros de las mesas en las que voten o a las que lleguen votos por correo de algunas de las 166.355 personas a las que el alto tribunal ha suspendido el derecho de sufragio por no haber acreditado su vinculación con el exilio español.

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El domingo las mesas electorales contarán con un listado de las personas que figuran en el censo electoral pero que están afectadas por la suspensión del Supremo. Si se recibe algún voto de estas personas, se deberá hacer una marca en la lista que señale su nombre, e informar al elector si ha acudido presencialmente a votar de que tiene suspendido ese derecho cautelarmente.

También se informará a los electores que adjunten una certificación consular —para acreditar su vinculación con el exilio— emitida con anterioridad al día de la votación y, en estos casos, junto a la marca de su nombre se pondrá la palabra "certificación".

Garantizar la trazabilidad

La mesa deberá recoger todos los sobres de las personas que figuren en esa lista (tanto si van acompañados de certificación como si no), pero no se introducirán en la urna ni se abrirán, sino que se irán acumulando separadamente. La presidencia y las vocalías de la mesa, y, en todo caso, al menos dos de las tres personas que la integran, deberán firmar cada uno de estos sobres en el anverso y en el reverso "para garantizar una debida trazabilidad" de los mismos.

Los que vayan acompañados de certificado, se introducirán en un sobre que será firmado nuevamente por los miembros de la mesa y será identificado "con la mención "certificado" y la identidad del elector", concreta el documento.

Todos estos sobres de votación "se conservarán cerrados y separados de los votos ordinarios" y, en concreto, se meterán en el "sobre bolsa 1" donde al finalizar la jornada electoral, la mesa debe introducir la llamada documentación electoral, junto con la lista de electores suspendidos.

Se hará constar cuántos son

En el anverso de ese sobre 1 se deberá hacer constar de manera manuscrita que ahí se incluyen los votos de los nacionalizados que tienen este derecho suspendido y, en su caso, que el número de electores que han acompañado el sufragio de un "certificado consular pendiente de comprobar".

Además, la mesa tendrá que consignar en el apartado de incidencias del acta de sesión el número de personas de la lista de suspendidos que han entregado su voto presencialmente y por correo, diferenciando los correspondientes al Congreso y al Senado. Y ahí también deberán poner cuántos han presentado una certificación consular pendiente de comprobación.

En paralelo, el organismo arbitral ha dictado una circular relativa a la cumplimentación del acta del escrutinio para la votación de residentes en el extranjero, en la que deja claro que los votos de los afectados por la suspensión del Supremo deberán consignarse en este documento como "no escrutables".

Estas instrucciones se dan a conocer un día después de que el Supremo confirmase que no podrán votar los beneficiarios de esa disposición de la Ley de Memoria Democrática que no hayan acreditado ser descendientes de exiliados españoles.

El tribunal especificó que la suspensión cautelar de este derecho afecta tanto a los nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a los que ya residen en territorio nacional.

La JEC detalla que esos sobres de votación, que no podrán ser introducidos en urna, "deberán hacerse constar en un anexo del acta" de votación desglosados "por país y consulado" y que esos datos tienen que enviarse también en formato electrónico al organismo arbitral.

Los partidos siempre pueden estar presentes

Además, y a instancias del PP, el organismo arbitral recuerda que los representantes de los partidos que se hayan acreditado en las oficinas consulares tienen derecho a recibir una copia del acta de escrutinio, reflejando el número de sobres recibidos por correo y emitidos en urna.

Ahora bien, la apertura de sobres, cualquier decisión de considerarlos no escrutables, la introducción en urna de los votos y su escrutinio como voto válido son tareas que competen a las Juntas Electorales Provinciales, que se constituyen en mesa electoral, y realizan todas esas operaciones en presencia de los interventores designados por los partidos.

Al finalizar el escrutinio, la Junta Electoral Central hará públicos los datos de voto de las personas españolas residentes en el extranjero remitido por cada consulado desglosados por provincias, así como los datos del voto recibido en cada Junta Electoral Provincial desglosados por consulado de emisión.

Por último, la JEC rechaza atender la petición de Vox de emitir ahora una circular para comprobar el certificado de nacionalidad y la inscripción en el registro de matrícula consular: "Dado en el momento en que se encuentra el proceso electoral en curso, esta Junta no considera oportuno iniciar el estudio sobre la aprobación de una instrucción sobre las cuestiones planteadas".