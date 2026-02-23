Vox abre expediente a los concejales que apoyan a Ortega Smith en Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con su carnet del partido en una foto de archivo.

La Ejecutiva Nacional de Vox ha abierto un expediente disciplinario a los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, considerados “rebeldes”, por respaldar a Javier Ortega Smith y desobedecer la instrucción de que la portavocía del grupo municipal recaiga en Arantxa Cabello. La medida fue comunicada este lunes al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, aunque aún no se ha hecho efectiva ante la negativa de ambos ediles a acatarla.

Ortega Smith, que ya había sido expedientado por la dirección nacional, se reafirma como portavoz del grupo municipal y asegura que seguirá en el cargo mientras la mayoría de concejales no decida lo contrario. Durante la rueda de prensa, recordó su condición de afiliado número 6 y uno de los fundadores del partido, defendiendo su trayectoria y criticando lo que calificó de “amenazas, expedientes y traiciones” por parte de la dirección liderada por Santiago Abascal.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pidió a los militantes cumplir los estatutos y decisiones internas, asegurando que los órganos del partido analizarán el incumplimiento de la orden de ceder la portavocía y decidirán sobre las consecuencias correspondientes.

La crisis interna refleja la fractura en el grupo municipal, donde el respaldo de Toscano y Ansaldo asegura momentáneamente la permanencia de Ortega Smith, pese a los intentos de la dirección nacional de apartarlo. El portavoz mantiene que todos los concejales son “mayorcitos, libres y conscientes” de las decisiones que toman, defendiendo su posición frente a las presiones internas.