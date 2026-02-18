El Congreso tumba la propuesta de Vox de prohibir el burka, apoyada por PP y UPN

El Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos. La propuesta contó únicamente con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se abstuvo y el resto del hemiciclo, incluyendo PSOE y sus socios de investidura, votó en contra.

Durante el debate, PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Compromís acusaron a Vox de “desplegar odio” y señalaron que prohibir el burka no ayudará a las mujeres. En defensa del texto, la diputada de Vox Blanca Armario calificó el burka como “mazmorra textil y móvil” y afirmó que, aunque para algunos sea un debate “incómodo”, es “necesario para preservar la identidad de la sociedad española”. Armario aseguró que no es una cuestión de racismo, sino de lo que algunos “traen en su cabeza”.

Desde el PSOE, Andrea Fernández criticó la iniciativa, señalando que su fin es “desplegar islamofobia” y no defender los derechos de las mujeres. Por su parte, Ester Muñoz, del PP, defendió tramitar la propuesta “en defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres” y afirmó que “el velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina”. Finalmente, Miriam Nogueras, de Junts, recordó que ese mismo día su grupo había registrado una iniciativa propia para prohibir el burka en espacios públicos.