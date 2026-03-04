Vox condiciona su apoyo a María Guardiola a “certezas y garantías” del cambio en Extremadura

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este miércoles en el debate de investidura.

El portavoz parlamentario de Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha dejado claro que su grupo no apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura mientras no exista un acuerdo cerrado con certezas y garantías de cumplimiento.

Durante su intervención en el Debate de Investidura, Fernández Calle afirmó: “Si hay un acuerdo será un sí, si no hay acuerdo será un no, y ahora mismo no hay ningún acuerdo”. El portavoz recalcó que Vox seguirá dispuesto a negociar “solo por Extremadura y por los extremeños”, pero subrayó que primero deben definirse políticas, iniciativas y proyectos, incluyendo su ejecución y dotación presupuestaria, antes de discutir cargos.

Entre las exigencias del partido destacan la eliminación total de la Ecotasa, garantizar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, compromisos de financiación para el regadío de Tierra de Barros, dotación adicional de 500 millones de euros a Sanidad, contratación de 1.200 enfermeras en cuatro años, y la construcción de 3.500 viviendas durante la legislatura. También se incluyen medidas de fiscalidad, natalidad, inmigración y reducción de diputados en la Asamblea.

Fernández Calle lanzó un mensaje directo a Guardiola: “Si quiere nuestro apoyo para hacer exactamente lo mismo que en los últimos tres años, la respuesta es un no rotundo”, dejando claro que la negociación deberá ser medida a medida y de forma discreta.

El debate deja en evidencia que, de momento, Vox no respaldará la candidatura del PP hasta que las medidas concretas y sus garantías queden cerradas y verificadas, marcando un punto crítico en la formación del nuevo gobierno extremeño.