Vox defiende su ley para prohibir el burka y propone ampliarla al velo no integral: "Una cárcel de tela"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha defendido la proposición de ley que su grupo lleva al Congreso para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos porque, según ha dicho, no quieren "a ninguna mujer encerrada en una carcel de tela", y ha propuesto ampliar el veto al velo no integral, el pañuelo o hiyab, en los colegios.

"No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Lo que hagan en sus países nos parecerá una desgracia, pero en España no. Nosotros no queremos que el islamismo se abra paso por las calles de España. Y se está abriendo. Y no queremos porque es puro sentido común, porque es lo que defiende la inmensa mayoría de los españoles. El islamismo es una amenaza para nuestra identidad", ha asegurado Fúster, este lunes, en una rueda de prensa en la sede de su partido.

Además, a su juicio, habría que ampliar la prohibición al velo no integral (hiyab) en los colegios. "Yo lo ampliaría al velo, desde luego, lo hemos pedido también. El velo en las aulas, el velo en los colegios. En Francia, ya sabe usted lo que pasa, ¿no?, con el velo. Que uno puede ir con el velo por la calle, pero en cuanto entra en un espacio público, en este caso, como es un colegio, una universidad, se lo tiene que quitar. Es sentido común. No podemos admitir eso en una aula, por ejemplo. Una niña. ¿Qué espanto es este?", ha planteado.

En este sentido, ha defendido que "todo el que venga a España, incluso de vacaciones" debe hacerlo "respetando" la "cultura" española. "Todo el que haya venido a imponer la suya, y mucho más si es el islamismo, tiene que marcharse de vuelta a su país. Lo más lejos que sea", ha aseverado.

No se trata de crear "comisarías especiales" para perseguir este delito sino de "respeto", según ha insistido. Fúster ha explicado que en su propuesta "hay una parte de seguridad y otra parte de identidad" y de "protección a la mujer".

Además, ha celebrado que "el PP diga ahora que va a votar que sí" a la proposición de ley pero le ha afeado que "se contradicen" porque, según ha afirmado, "votó en contra" de iniciativas iguales de Vox "en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en La Rioja", y "se abstuvo en Cataluña y en Baleares".