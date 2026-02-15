Feijóo, sin líneas rojas para acuerdos puntuales con Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo su “compromiso de gobernar España sin coaliciones”, pero pactando acuerdos “puntuales con Vox”, y aseguró que tanto el PP como la formación de Abascal “deben entenderse y ser consecuentes con las urnas”.

“Mi objetivo es que de las elecciones generales salga un Gobierno fuerte y un Gobierno de un partido de Estado que tenga experiencia de gobierno, que es el PP. No tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, que es Vox, los acuerdos puntuales que sean necesarios. La única línea roja que tiene el PP es Bildu, como partido heredero de una organización terrorista. Reitero que con el sanchismo no es posible acordar. Y que con los independentistas no se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución”, aseguró Feijóo en una entrevista con el diario El Mundo.

Feijóo señaló que tras las elecciones en Extremadura y Aragón las urnas han dictado que el PP “tiene que liderar ambos gobiernos con apoyo de Vox”. “Por tanto, el Partido Popular tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas. Y esto es lo que vamos a trabajar”, apostilló.

En este sentido, aclaró que los posibles acuerdos con Vox tendrán que respetar las condiciones de “responsabilidad y proporcionalidad” al defender que si su formación tiene “el doble o el triple” de escaños de Vox, “lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad”. Además, pidió a Vox tener “estabilidad” y que no suceda como en 2023. “Vox quiso participar en todos los gobiernos y, posteriormente, con una decisión unilateral, abandonó el mismo día todos los gobiernos de las comunidades autónomas. Eso creo que no es serio”, sostuvo.

Vox se muestra dispuesto

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró que su formación estaría “totalmente dispuesta” a apoyar al PP si los populares se deciden a “cambiar las cosas” y “renovar la política”.

Así lo señaló Figaredo ayer en una entrevista con El Español en la que abordó el crecimiento de Vox, la vivienda, migración y posibles pactos con el PP.

Sin embargo, el portavoz de Vox precisó que si el PP sigue una política “continuista” y aplica medidas socialistas “pintadas de azul pero robando menos y yendo más aseados”, su partido no estará de su lado. “Para eso no estamos aquí”, apostilló y lanzó un aviso a los populares. “Aquel gobierno que quiera contar con el apoyo de Vox tiene que dar un giro de 180 grados”, aseguró.

Por otro lado, Figaredo criticó al Gobierno por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y tildó a Sánchez de “carterista, ladrón y corrupto”. “Este Gobierno es el más ladrón de la historia, corrupto hasta el tuétano. Tenemos más de 40 muertos por unas infraestructuras que han sido carcomidas por la corrupción socialista”, sentenció.

En relación con la migración, el portavoz de Vox abogó por levantar un muro en las fronteras de España, en Ceuta y Melilla y en Canarias para que “sólo entre aquel que la legislación permita”.

Bolaños advierte que ya tienen el mismo discurso: “Caretas fuera”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló “claro” ayer al afirmar que PP y Vox “deben entenderse” y abrir la puerta a que ambas formaciones logren acuerdos “puntuales”.

“Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox. Quiere una España en blanco y negro. Caretas fuera”, afirmó Bolaños en un mensaje en su perfil de X, acompañado de una imagen de la entrevista a Feijóo publicada en el periódico El Mundo.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, destacó que el PP “hoy habla como Vox” en una columna publicada ayer en El Huffington Post.

“El PP hoy habla como Vox, repite sus consignas, copia sus ideas y gobierna con ellos allí donde puede. Es decir, Feijóo ha convertido al Partido Popular en una versión homologada de la ultraderecha europea, alejándolo de cualquier tradición moderada y acercándolo a posiciones de confrontación permanente”, aseguró.

López puso de ejemplo la regularización de migrantes, una medida que, como señaló, a Feijóo le parece “intolerable”, y acusó a los populares del clima político que padece España. “Insultos constantes desde su bancada, campañas electorales cuya estrella es un grupo que añora volver al 36 y discurso a los jóvenes de quien acosa a periodistas y diputados. Un modelo que es indistinguible del de la ultraderecha”, afirmó.

“Detrás de Feijóo no hay ideas ni proyecto ni alternativa, sólo el ataque permanente, el insulto y el bulo”, arremetió Patxi López.