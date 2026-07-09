Yolanda Díaz carga contra Feijóo por sus declaraciones sobre las bajas laborales: "Le inhabilitan para gobernar España"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo "le inhabilitan para gobernar España".

Durante su intervención en el acto conmemorativo del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO., Díaz afirmó que conoce "muy bien" al líder popular y lo definió como un "radical económico". "Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras", sostuvo la ministra ante representantes sindicales e institucionales.

Críticas al PP por el diálogo social

La titular de Trabajo acusó además al Partido Popular de no valorar el diálogo social y recordó los conflictos laborales y las huelgas generales registradas durante etapas de gobiernos populares.

En este sentido, defendió que los avances laborales y sociales se consiguen mediante la negociación entre sindicatos, empresas y administraciones. "Los derechos se ganan uno a uno, coma a coma y palabra a palabra", señaló durante su discurso.

"La calle no era de Manuel Fraga"

En uno de los momentos más destacados de su intervención, la vicepresidenta recordó la figura de Manuel Fraga para reivindicar las movilizaciones sociales durante la Transición. "La calle no era de Manuel Fraga, era de la gente trabajadora de nuestro país que hizo posible que hoy vivamos en democracia", afirmó.

Asimismo, pidió no permanecer en silencio cuando se cuestionan o presentan como privilegios derechos laborales que, a su juicio, constituyen conquistas democráticas de la clase trabajadora.