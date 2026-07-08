El PP considera que Sánchez “tolera el fraude” de las bajas laborales

Feijóo en el encuentro con empresarios vascos en el que comparó el absentismo con un cáncer.

Diversos dirigentes del PP coincidieron en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “tolerar y pretender proteger el fraude” con las bajas laborales y ensalzaron la “valentía” del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, por poner encima de la mesa “el problema” del absentismo laboral e intentar “ofrecer soluciones”, dado que, según los populares, su coste ha pasado de 14.000 millones en 2018 a más de 30.000 millones en 2025.

El Gobierno y Sumar salieron en tromba contra Feijóo por sus declaraciones ante empresarios vascos

El Gobierno y Sumar salieron en tromba contra Feijóo por sus declaraciones ante empresarios vascos en las que cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando e hizo hincapié en la importancia de abordar el “sorprendente” absentismo laboral, que es “un cáncer que no podemos pagar”. En declaraciones en Cuatro, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, afirmó que “hay un problema de fraude con aquellas personas que sistemáticamente requieren el absentismo”. A su entender, eso provoca “un fraude a la Seguridad Social” que pagan todos los españoles.

Tras asegurar que el Gobierno está más preocupado en su agenda judicial que en estos asuntos, indicó que Sánchez “pretende proteger el fraude y no defender a los trabajadores que se levantan cada día”. La portavoz del PP en la Cámara Alta señaló que el gasto derivado del absentismo se ha incrementado “el doble” desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. “Hay 1.200.000 personas que no van a trabajar cada día”, manifestó.

En este punto, destacó que con el absentismo laboral los españoles pierden “30.000 millones de euros que se pueden destinar a otras necesidades que tiene España como en sanidad, vivienda, servicios sociales”, entre otros. El ministro de Hacienda, Arcadi España, indicó ayer que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “se parece cada vez más a Abascal”, el presidente de Vox, tras calificar el absentismo laboral como un cáncer.

“Dice lo que piensa”

“Cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa. El único proyecto del PP es el de los recortes”, concluyó el titular de Hacienda desde Palma de Mallorca. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, criticó que el proyecto del Partido Popular va contra todos los derechos que han conquistado los trabajadores durante muchos años.

“Agradezco la transparencia, está bien que se sepa. Eso es lo que propone el señor Feijóo: retroceder en derechos”, señaló López en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de la empresa española de satélites FOSSA Systems, en Madrid. “Va contra todos los derechos que han conquistado los trabajadores durante muchos años”, señaló López.