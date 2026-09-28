Yolanda Díaz llama a movilizarse por la vivienda y exige limitar los alquileres: "Los derechos no se ganan solo en los despachos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse pacíficamente ante la crisis de la vivienda en España. "Por supuesto que sí, los derechos no se ganan solo en los despachos", ha afirmado este lunes en declaraciones a los medios.

"Lo vuelvo a decir como lo digo siempre, y parece que siempre resulta polémico", ha señalado antes de participar en la presentación de la Red de Municipios por la Economía Social, celebrada en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona). Díaz ha asegurado que la vivienda constituye una emergencia que está comprometiendo el futuro de toda una generación. "Desde que soy ministra, el paro ha dejado de ser el principal problema de España, y es la vivienda", ha manifestado.

Por ello, ha defendido las movilizaciones pacíficas como herramienta para reclamar soluciones. "La calle ha hablado. La gente está absolutamente preocupada por lo que está pasando en materia de vivienda", ha añadido.

Díaz reclama medidas urgentes para limitar los alquileres

La vicepresidenta segunda también se ha referido a la posibilidad de que este martes se apruebe un nuevo real decreto en el Consejo de Ministros. "Fíjense lo que cuesta arreglar el problema de la vivienda en nuestro país, que llevamos años exigiendo este Real Decreto", ha lamentado.

Preguntada por la posibilidad de que sus propuestas sean incorporadas a la norma, Díaz ha insistido en que deben salir adelante. "Seguimos peleando dentro del Gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias", ha afirmado.