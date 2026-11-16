Yolanda Díaz retira su candidatura a la dirección de la OIT y deja vía libre a Houngbo

Yolanda Díaz, durante la clausura de las Jornadas Confederales de Acción Sindical 2026, en la sede de UGT, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retirado su candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya votación estaba prevista para este lunes. La dirigente española ha tomado esta decisión al constatar que no contaba con los apoyos suficientes para imponerse al actual director del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que partía con ventaja para continuar al frente de la institución.

Díaz ha anunciado su retirada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que justifica su decisión por la necesidad de preservar la unidad del movimiento sindical internacional. «Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad», ha señalado. La vicepresidenta considera que dar un paso a un lado es su obligación en un momento en el que el sindicalismo resulta especialmente necesario.

El comunicado de Yolanda Díaz en sus redes sociales donde anunciaba la retirada de su candidatura a la dirección de la OIT. | Yolanda Díaz

El comunicado de Yolanda Díaz en sus redes sociales donde anunciaba la retirada de su candidatura a la dirección de la OIT. | Yolanda Díaz

La elección dependía de los votos de 28 países, 14 sindicatos y 14 organizaciones empresariales. Aunque Díaz contaba con el respaldo de varios gobiernos y organizaciones sindicales, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la patronal internacional habían expresado su apoyo a Houngbo, lo que complicaba sus posibilidades de victoria. Además, la vicepresidenta perdió en los últimos días el respaldo del Gobierno francés, mientras que mantenía el apoyo de Brasil.

El tercer aspirante, el exministro peruano Javier González-Olaechea, ya había retirado su candidatura a principios de noviembre, después de que los representantes de empresarios y sindicatos internacionales se posicionasen a favor del actual director general.

Duras críticas a la gestión de Houngbo

En su comunicado, Díaz ha aprovechado para cuestionar duramente la gestión de Houngbo, al que responsabiliza de haber llevado a la OIT a «la peor crisis de su historia». La ministra denuncia que la actual dirección ha «pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras», además de sumir al organismo en su mayor crisis financiera.

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También critica que se haya ofrecido el puesto de número dos de la institución a la Administración de Donald Trump. La situación económica de la OIT está marcada, entre otros factores, por la deuda de Estados Unidos con el organismo, que asciende a unos 280 millones de euros, aproximadamente el 70% del total adeudado por los distintos países.

La vicepresidenta también ha lamentado no haber podido devolver al personal de la organización el diálogo social que, a su juicio, merece. «La gente que sostiene la OIT cada día tiene todo mi reconocimiento y mi cariño», ha expresado.

Agradecimiento al Gobierno de España, CCOO y UGT

Díaz ha agradecido el respaldo recibido durante los últimos meses por parte del Gobierno de España, CCOO y UGT, así como la colaboración del Ministerio de Exteriores y del equipo de expertos que participó en la elaboración de su propuesta.

También ha destacado el apoyo del Gobierno brasileño de Lula da Silva y de varios países africanos y europeos que consideraron su candidatura una alternativa para recuperar la vocación transformadora de la institución.

La ministra asegura que se retira con la convicción de haber defendido «la posición correcta», sin renunciar a sus principios. «El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos», concluye en su mensaje. Pese a abandonar la carrera por la dirección del organismo, reafirma su compromiso con el multilateralismo, el trabajo digno, el derecho de huelga y la justicia social.