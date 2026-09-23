Zapatero asegura que el rey de Arabia Saudí le regaló las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo con el rey de Arabia Saudí.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que las joyas intervenidas en su despacho fueron un regalo personal del rey de Arabia Saudí en 2007. En un escrito presentado ante el magistrado José Luis Calama, pide que se reclame la cooperación de las autoridades saudíes para acreditar el origen de las piezas.

Según recoge el escrito, se trata de tres juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros que, según la versión del expresidente, fueron entregados durante la visita oficial del rey Abdalá bin Abdulaziz Al-Saud a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007. Zapatero sostiene que se trató de una atención “estrictamente personal” y que las piezas permanecieron guardadas junto a otros objetos familiares y regalos de amigos.

El expresidente afirma además que no era consciente del valor material de las joyas y que no les dio ningún uso. Las piezas fueron encontradas durante un registro de su despacho y forman parte de una pieza separada de la investigación que dirige el juez Calama.

Una tasación de 1,3 millones

Las joyas fueron tasadas provisionalmente en 1.323.915 euros por la casa de subastas Ansorena. El juez ha encargado además un nuevo informe pericial a la firma de alta joyería Yanes para analizar las piezas.

Ahora, la defensa de Zapatero pretende que las autoridades saudíes aporten documentación que permita corroborar la entrega de las joyas en 2007. La petición llega después de que el magistrado le diera un plazo de tres días para aportar la documentación que tuviera sobre el origen de las piezas.