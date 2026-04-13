Encontrado un zulo en la antigua vivienda del principal sospechoso de la muerte de Esther López

Los sectores delimitados donde fue buscado el cuerpo de Esther López, entre ellos el sector 3 donde se produjo la localización.

El caso de la muerte de Esther López abre una nueva vía de investigación al encontrarse un zulo en la antigua vivienda de Óscar Sanz, principal sospecho de la muerte de Esther en 2022.

El nuevo propietario de la vivienda encontró una zona de la vivienda hasta ahora desconocida cuando estaba realizando una reforma en el inmueble. Fuentes de la investigación apuntan que la UCO se encuentra en Valladolid y realizará una nueva inspección a la vivienda.

El cadáver de Esther fue encontrado en una cuneta con señales de atropello. Durante la investigación se analizó si el cuerpo siempre estuvo ahí sin hallarse pese a ser un lugar con mucha frecuencia de vehículos o fue colocado tras estar guardado en algún lugar en los días previos.

La nueva vía de investigación busca determinar a través de estudios biológicos, si el sospechoso guardó el cuerpo en ese zulo recién encontrado, por mucho tiempo que haya pasado.

Por su parte, la familia de Esther López, se mantiene a la "expectativa" del resultado de las posibles pruebas que la Guardia Civil pueda hallar en esa dependencia localizada. "Para nosotros, como parte acusadora, supone incertidumbre plena hasta que la Benemérita realice el registro y la investigación oportuna", declaró el abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay.

Para la parte del acusado este hallazgo no supone ninguna novedad ya que se trata de "una bodega de la casa que sufría continuas inundaciones y que el padre de Óscar decidió cerrar hace unos años".