Adeus a Lorena Fernández, profesora "innovadora" durante 15 anos do Pablo VI en A Rúa: "Unha das persoas que máis me marcou na miña vida"
"Amaba Galicia e a súa lingua"
O colexio Pablo VI da Rúa despide a Lorena Fernández Romero, profesora de Galego e Educación Física durante case quince anos, e destaca a súa pegada no alumnado.
Lorena Fernández Romero, profesora de Galego e Educación Física no colexio Pablo VI da Rúa durante case quince anos, faleceu este domingo, 30 de agosto. O propio centro educativo comunicouno a través das súas redes sociais, onde lembrou a docente como unha persoa cunha importante vinculación co alumnado e coa comunidade educativa.
"Hai persoas que pasan pola vida e outras que quedan nela para sempre. Lorena foi unha delas", sinalou o colexio na súa mensaxe de despedida.
Natural de Fene, Fernández Romero exerceu durante case quince anos no Pablo VI da Rúa. O centro destacou a súa dedicación á docencia e explicou que, durante os seus desprazamentos semanais desde Fene, "nunca mostrou desánimo nin cansazo".
Comprometida co galego
A publicación tamén puxo en valor o seu compromiso coa lingua galega. "Amaba Galicia e a súa lingua, que defendía e empregaba con orgullo", sinalou o colexio, que tamén lembrou o seu interese polos animais, a natureza e as persoas máis vulnerables.
O teatro, a música e a fotografía eran outras das súas afeccións. Segundo o centro, Fernández Romero participaba nas representacións teatrais, achegaba os traxes desde Fene e chegou a formar unha pequena banda con outros profesores. A fotografía foi tamén unha das disciplinas que trasladou ao alumnado, ao que buscaba transmitir "a ilusión por observar, crear e descubrir a beleza do mundo".
O Pablo VI destacou especialmente o seu labor como docente, ao describila como unha "profesora innovadora, próxima e comprometida". "Foi unha excelente docente e unha compañeira excepcional", apuntaron.
Centos de reaccións
A noticia do seu falecemento xerou tamén numerosas mensaxes de pesar nas redes sociais, entre elas as de antigos alumnos que lembraron a influencia que tivo na súa formación e os valores que lles transmitiu. Algúns destacaron especialmente o seu papel no fomento do galego e da lectura. "Que cada verba miña en galego sexa na túa memoria", "Ogallá máis profesoras coma ela" ou "lembrámoste pola boa persona que fuches siempre" son algunhas das reaccións.
A mensaxe conclúe cun agradecemento á docente: "Grazas, Lorena, polo que ensinaches, polo que compartiches e, sobre todo, polo que fuches". E engade: "A túa pegada queda connosco".
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