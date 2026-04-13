Adiós a Antonio Vercher, fiscal pionero en la lucha contra los delitos medioambientales en España

Antonio Vercher Noguera, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y pionero en la lucha contra los delitos medioambientales en España.

Antonio Vercher Noguera, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y pionero en la lucha contra los delitos medioambientales en España, falleció este domingo a los 72 años, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

Nacido en el municipio valenciano de Tavernes de la Valldigna en 1954, Vercher tuvo una dilatada trayectoria en el ámbito de la cooperación internacional y ejerció durante casi 20 años como fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.

Esto le erigió en un referente jurídico a nivel nacional e internacional en la defensa de la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico y la ordenación del territorio con la sostenibilidad y la protección ambiental. Así, destacó en la lucha contra los delitos urbanísticos y los incendios.

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valencia y doctorarse en Derecho por la Universidad de Cambridge, inició su carrera fiscal en 1980. Una década después, fue nombrado coordinador de delitos contra el Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En 1996, comenzó a ejercer en la Fiscalía del Tribunal Supremo y, tres años más tarde, fue designado letrado del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. A lo largo de su carrera también presidió el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), desde donde reforzó la cooperación internacional en materia penal.

En 2006, se convirtió en el primer fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, liderando la persecución de delitos ecológicos y urbanísticos en España durante casi dos décadas y hasta su jubilación el pasado mes de septiembre.

De hecho, en agosto de 2025, poco antes de retirarse, se volcó con los incendios que arrasaban la península e instó a los fiscales provinciales a “comprobar” si los municipios contaban con planes de prevención, reclamando responsabilidades penales para quienes tenían la obligación de elaborarlos y no lo hicieron.

“La situación que en este momento estamos sufriendo es debido a la ausencia o aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios”, aseguró en un escrito.

A lo largo de su vida, recibió diversos premios por su labor, como el Panda de Oro de WWF con motivo del 50 aniversario de la organización.

Asimismo, escribió publicaciones centradas en la sostenibilidad y la responsabilidad institucional, entre las que destacan ‘Comentarios al delito ecológico’ (1986), ‘La delincuencia urbanística’ (2002), ‘El derecho europeo medioambiental’ (2005) y ‘Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente’ (2024).

La Fiscalía General ha compartido su dolor por la pérdida de “un imprescindible referente para el Ministerio Fiscal”. “Su recuerdo y su legado, profesional y humano, quedará para siempre en nuestra institución”, ha destacado.

Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo ha recordado como un “referente dentro y fuera de nuestras fronteras”, subrayando que “nos deja el deber de preservar aquello a lo que consagró su vida”.

También la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo ha definido como un profesional “comprometido y activo hasta el final”: “Deja un valioso legado. Que la tierra que él tanto defendió le sea leve”.