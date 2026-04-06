Muere Olga López Racamonde, concejala de Benestar Social de Lugo

El Concello de Lugo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Olga López Racamonde, concejala de Benestar Social del grupo municipal socialista, a los 56 años, tras una dura batalla contra el cáncer de mama que se le diagnosticó en julio de 2022. La pérdida de Racamonde supone un nuevo golpe para el grupo socialista en la ciudad, que ya había sufrido la muerte de la alcaldesa Paula Alvarellos y del concejal Pablo Permuy en lo que va de mandato.

Olga López Racamonde era natural de Lugo y ejerció como matrona especialista en Obstetricia y Ginecología durante años. Coordinó la unidad de partos durante el traslado al HULA, liderando un cambio hacia un modelo de atención menos intervencionista. Además, combinó su labor asistencial con la docencia en la Escola de Enfermería de Lugo, donde supervisó numerosos trabajos de fin de grado e impulsó la investigación entre estudiantes.

Ingresada durante dos meses en el HULA, Racamonde no dejó de lado sus responsabilidades políticas. Incluso, en sus últimos días, abandonó temporalmente el hospital para asistir a un pleno municipal y garantizar la aprobación de los presupuestos, demostrando su compromiso hasta el final.

La concejala había llegado al grupo municipal socialista en 2019, mostrando un activismo constante en cuestiones sociales y defendiendo la sanidad y los servicios públicos, siguiendo la tradición de militancia de su familia. Su muerte obliga ahora a un nuevo cambio en la lista electoral del PSOE en Lugo, siendo Alberto Caldero Pérez el siguiente en incorporarse al grupo.

El Concello ha decretado tres días de luto oficial y numerosos compañeros, autoridades y vecinos han expresado su dolor por la pérdida de una política comprometida y cercana, cuyo legado en la ciudad y en los servicios sociales perdurará.