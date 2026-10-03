Allariz despide a “Toñito” Pérez, la sonrisa del Bar Novo, a los 69 años: "Nadie esperaba esto, ir al Novo y no verte será muy difícil"

Allariz despide estos días a Antonio Pérez Otero, conocido cariñosamente como “Toñito” do Bar Novo, fallecido el pasado 1 de octubre a los 69 años. Su muerte ha provocado numerosas muestras de tristeza y cariño entre vecinos, amigos y personas que durante años compartieron con él conversaciones y momentos en uno de los establecimientos más conocidos de la villa.

La noticia fue comunicada también a través de las redes sociales con una fotografía acompañada por el mensaje “D.E.P. Antonio Pérez Otero. O noso entrañable Toñito do Bar Novo”, una publicación que rápidamente comenzó a llenarse de recuerdos y condolencias.

Entre quienes conocieron a Toñito, la sorpresa por su fallecimiento ha sido una constante. “Qué noticia tan fuerte, me sorprendió ya que lo veía tan lleno de vida. Lo veía ir a caminar con los amigos”, señalaba una de las personas que quiso trasladar públicamente sus condolencias y mostrar su apoyo a la familia.

Otros mensajes recuerdan especialmente su carácter cercano y las conversaciones compartidas con él durante años. “Qué gran persona eras Toñito, qué conversaciones teníamos entre nosotros y qué bonito fue haberte conocido”, recoge otro de los comentarios, en el que también se destaca el cariño y los cuidados que recibió por parte de su familia.

El Bar Novo aparece una y otra vez en las despedidas como un lugar inevitablemente ligado a su figura. Quienes acostumbraban a encontrárselo allí reconocen que su ausencia se hará especialmente visible: “Ir al Novo y no verte será muy difícil y triste. Tu ausencia se notará mucho”.

También personas que visitaban Allariz durante sus vacaciones quisieron agradecer la acogida recibida durante años. “Gracias por recibirnos tan bien y con tanto cariño cada verano”, escribía otra familia al despedirse de él.

Antonio Pérez Otero falleció el jueves 1 de octubre, a los 69 años, mientras que su funeral tuvo lugar el viernes 2 de octubre. Su muerte deja en Allariz el recuerdo de una persona muy vinculada a la vida cotidiana de la localidad y, especialmente, al Bar Novo, donde su trato cercano y su sonrisa formaron parte durante años del día a día de muchos vecinos.