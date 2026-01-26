Antonio Vázquez Santalices, adiós al urólogo comprometido con la planificación familiar

La mañana de este frío domingo me trajo la dura noticia del fallecimiento de mi primo Antonio Vázquez Santalices, conocido urólogo que ejerció durante más de 40 años en nuestra ciudad, a Baixa Limia, Terras de Celanova y comarca de Xinzo.

Mucha gente nos confundía por nuestro apellido; montones de veces se han acercado a mí personas que me comentaban la evolución médica de sus familiares, que luego se quedaban un poco contrariadas al descubrir que yo era el político, no el médico urólogo.

Antonio era un hombre de grandes valores, extrovertido, campechano, socarrón y con una gran fluidez verbal a la que no podías enfrentarte porque perdías.

Urólogo de sólida formación, que siguiendo los consejos del Dr. Fidel Taboada, profesor de Urología en la Facultad de Medicina de Santiago, se fue a Barcelona para especializarse bajo la tutoría del profesor José María Papiol en el Hospital del Mar y en la Fundación Puigvert.

Terminada su formación, se viene a su tierra como médico especialista de Cupo, del Centro de Especialidades, donde ejerció hasta su jubilación.

Pronto se involucró en ayudar al que lo necesitaba. En el año 1984 forma parte, junto con el Dr. Doval, de la creación del Centro de Orientación Familiar, donde ejerció una función planificadora, ayudando a tener hijos o también a no tenerlos.

Era un profesional que se implicaba profundamente en su trabajo; fruto de ello fue que las vasectomías llegaran a Ourense y fuesen incluidas como prestación del Sistema Público.

Este logro, en aquellos tiempos, motivó que el Colegio Médico, desacertadamente, iniciase un expediente, ya que vasectomía y aborto se consideraban delito. Lógicamente, el expediente no concluyó con éxito, pero sí lesionó la sensibilidad de este médico humanista.

Hoy despedimos a un médico vocacional que siempre endulzó los diagnósticos más complejos, que empatizó con sus pacientes y a los que trató con cercanía.

Quiero tener un recuerdo especial para su madre y hermanas, para Lola y sus hijos Aitor y Ruth, y también para sus nietos.

Descanse en Paz, querido amigo.