Aristóbulo Quinteiro González, unha vida de compromiso con Galicia
OBITUARIO
Aristóbulo Quinteiro González, coñecido por todos como Tobo, faleceu aos 88 anos deixando tras de si unha das traxectorias máis recoñecidas do nacionalismo histórico e do movemento agrario galego. Natural das Regadas, no concello de Beade, dedicou a súa vida á defensa da terra, do rural e de Galicia, converténdose nun referente para varias xeracións de militantes nacionalistas e de activistas do campo.
Labrego e viticultor, Tobo participou xa nos anos sesenta nas mobilizacións contra o encoro de Castrelo de Miño, un dos episodios que marcou a conciencia reivindicativa dunha parte importante da comarca do Ribeiro. A partir de entón mantivo unha intensa actividade social, sindical e política, ligada sempre á defensa dos intereses do agro galego e ao desenvolvemento do cooperativismo vitivinícola.
A súa figura está estreitamente vinculada ás Comisións Labregas e ao nacionalismo galego organizado. Militante da Asemblea Nacional-Popular Galega, da Unión do Povo Galego e posteriormente do BNG, foi un dos pioneiros do nacionalismo institucional na comarca. En 1979 converteuse nun dos primeiros concelleiros nacionalistas elixidos democraticamente no Ribeiro, abrindo camiño a unha representación política que daquela apenas daba os seus primeiros pasos.
Ao longo das décadas consolidouse como unha das voces máis respectadas do nacionalismo ourensán. Mesmo quen non compartían as súas posicións ideolóxicas recoñecían nel unha persoa coherente, firme nas súas conviccións e profundamente comprometida co país e co mundo rural. O seu labor desenvolveuse sempre desde a proximidade coa veciñanza, o traballo colectivo e a defensa dunha Galicia construída desde o territorio e as súas xentes.
A noticia do seu falecemento provocou numerosas mostras de pesar entre antigos compañeiros de militancia, representantes do nacionalismo e integrantes do movemento agrario galego. Nas mensaxes de lembranza repetíronse palabras como compromiso, honestidade e coherencia, tres trazos que moitos identificaban coa súa personalidade e coa súa longa traxectoria pública.
O propio BNG do Ribeiro xa lle rendera homenaxe en vida, recoñecéndoo como unha figura fundamental na historia do nacionalismo da comarca e como exemplo de dedicación á defensa da terra e da cultura galega. Para moitos militantes, Tobo representaba esa xeración que mantivo viva a chama do nacionalismo galego desde o rural, en tempos difíciles e con escasos recursos, contribuíndo a construír os alicerces do movemento que hoxe continúa presente nas institucións e na sociedade galega.
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