Morre Xosé Manuel Beiras aos 90 anos, figura histórica do nacionalismo galego
FUNDADOR DO BNG
O político e economista Xosé Manuel Beiras faleceu este 8 de outubro aos 90 anos. Foi fundador do BNG, dirixente do PSG e impulsor de Anova.
Galicia despídese dunha das figuras máis destacadas da súa historia política recente. Xosé Manuel Beiras Torrado faleceu este xoves, 8 de outubro, aos 90 anos, deixando unha longa traxectoria vinculada ao nacionalismo galego, á defensa da identidade de Galicia e ao pensamento económico e político.
Nado en Santiago de Compostela en 1936, Beiras foi un dos principais referentes do nacionalismo galego durante máis de cinco décadas. A súa actividade desenvolveuse tanto no ámbito político como no académico e cultural, cun papel destacado na creación e dirección de diferentes organizacións.
Do Partido Socialista Galego ao liderado do BNG
A súa implicación política comezou nos anos sesenta, cando participou na fundación do Partido Socialista Galego (PSG), formación da que acabaría converténdose nun dos principais dirixentes. Tras abandonar temporalmente a primeira liña política por motivos de saúde en 1977, regresou en 1982 para participar na fundación do Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Durante as décadas seguintes converteuse nun dos rostros máis recoñecidos da formación, exercendo como portavoz no Parlamento de Galicia e presentándose en varias ocasións como candidato á Presidencia da Xunta.
En 2012, tras a súa saída do BNG, impulsou a creación de Anova, organización que promoveu unha coalición electoral con Esquerda Unida. Beiras encabezou aquela candidatura autonómica, con Yolanda Díaz como número dous.
Unha vida ligada á cultura e ao pensamento galego
Ademais da súa faceta política, Beiras destacou como economista, profesor universitario e ensaísta, cunha obra centrada na análise da realidade económica e social de Galicia. Entre os seus traballos sobresae O atraso económico de Galicia, publicado en 1972, unha referencia no estudo da economía galega.
A súa conciencia galeguista estivo marcada pola contorna familiar. O seu pai, Manuel Beiras, participou nas Irmandades da Fala e no Partido Galeguista, mentres que o seu tío Antón Beiras foi un destacado oftalmólogo. Tamén mantivo vínculos coa xeración intelectual formada arredor de Ramón Piñeiro.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último