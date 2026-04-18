Carta a Manuel
OBITUARIO
Querido Manuel:
Fúcheste de súpeto, sen avisar, deixando un baleiro infinito en nós. Perdemos un amigo, compañeiro de tantas viaxes, aventuras e desventuras desta nosa profesión de mestre que tanto che gustaba.
Tivemos a fortuna de desfrutar da túa amizade, da túa vitalidade e dese enxeño teu que convertía calquera situación cotiá nunha anécdota inesquecible. A sala de mestres enchíase coas gargalladas que nos provocaban as túas ocorrencias.
Non fai falta que che digamos que eras o preferido de todos os alumnos; iso xa ben o sabías. Do que quizais non te decatabas é de que tamén eras o noso mestre favorito e así seguirá sendo .
Non queremos alongar máis esta despedida que non é tal, porque sabemos que ti seguirás sempre con nós.
Ata sempre Manuel.
Maví, Carolina e Maite.
Lo último