Celsa Porto Álvarez: "Se nos ha ido una gran mujer"

Hoy llueve con más sentido que nunca en nuestra ciudad pues se nos ha ido una gran mujer. Hablo nada más y nada menos que de Doña Celsa Porto Álvarez, la primera mujer concejala de Ourense.

Ourensana de nacimiento y orgullosa del lugar que la vio nacer, el paque de San Lázaro, su lugar favorito. Hermana en una familia tremendamente numerosa, madre, abuela y amiga de los suyos.

Tenía una aspiración clara y que sin lugar a dudas consiguió, ser maestra.

Pero eso no era suficiente para una mujer estudiada como ella, si no que se atrevió con la política en una época en la que no se pensaba que pudiese haber cabida, en tal lugar para las mujeres, como eran los años 70.

Decepcionada después por cómo había avanzado poniendo de manifiesto, "ahora da la impresión que los partidos están por encima de las personas".

Luchó por la conservación del lavadero de As Burgas enfrentándose a sus compañeros, porque decía ella "allí iban cada día cientos de mujeres a lavar porque no tenían medios en su casa"

Llegó a decir después de su elección que "un ama de casa debe estar representada en el Ayuntamiento", queriendo agradecer a las mujeres su confianza manifestando su voluntad de defenderlas. Y afirmando en una entrevista para el periódico La Región "Yo creo que las mujeres somos necesarias en todas partes."

A toda su familia y a mi ciudad, mi más sentido pésame.

Patricia Cisneros Comes