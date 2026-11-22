Llevando un largo tiempo sin verlo, me sorprendió, la para estos tiempos temprana muerte (71 años), de este amigo de siempre, Chicho Velo. Criado en la infancia, adolescencia y juventud en el barrio da A Carballeira con sus amigos, unos residentes, otros no: Eduardo Carballo, Miguel Outeiriño, Raul Viso, Chati, Luis Míguez… con los que tantas correrías en sus años de juventud. Aficionados a los rallies no había competición de la que no fueran seguidores por más que solamente Miguel, de entre ellos, empuñara un volante en estas carreras, lo que obligó a que formaran un singular equipo de asistencia, sobre todo cuando Miguel competía a bordo de un Simca-1.200, y en un Rallye de Ourense se salía y entraba desde la cuneta a la carretera en un alarde de conducción con suerte, aplaudido allá en una especial de velocidad en el tramo Bande-Lobeira . No sé si Chicho y compinches le sacarían de algún apuro más, corriendo de acá para allá con algunas piezas del Simca a bordo de un Citroën 2CV que solían o pedirme o que se llevaba Miguel por las buenas aprovechando cualquier ausencia mía.

En aquellas trastadas de barriada, Chicho se mostraba como un valentón capaz de enfrentarse a cualquiera, como una vez cuando fueron sorprendidos profanando yerbas de prados vecinos al río Barbadás donde se daban un chapuzón, por los Zancada, propietarios de aquellas tierras ribereñas. No os preocupéis, les decía a sus amigos, van a saber lo que es un hombre. Y sí, se preocupaban porque siempre retornaba mazado el cuerpo con moratones de los golpes de aquellos grandotes de Cabeza de Vaca, pero él nunca se arrugaba. Pretendió con su amigo Carballo hacer un equipo de fútbol con seis camisetas que habían comprado de segunda mano o de saldo. No les daba para más y en lugar de fundar un equipo, repararon una palleira vecinal e hicieron de ella un pub para la pandilla en la misma Cabeza de Vaca.

De una familia de las tierras da A Merca, el padre, Floreano Velo Casas, había sido caballero mutilado, alcanzando el grado de capitán; muy servicial con el entorno solventaba cualquier trámite o papeleo de los vecinos de la barriada de A Carballeira en la administración pública, o si se terciaba, les echaba mano en cualesquiera ayudas le solicitasen. Floreano fue empresario del café y sala de fiestas Casablanca, emblema que la barriada trascendía, y con un equipo de fútbol, también llamado Casablanca, un modesto de gran fama en sus días donde llegaron a jugar dos primera División como el portero Madriles y el extremo Luisín, amén de otros muchos en inferiores categorías.

Vemos a Chicho, a los que los mayores cariñosamente llamábamos Chichito, porque había al menos cuatro Chichos en el barrio de más edad, ya asentarse en la ciudad como inversor avezado, promotor de obras en ese señero edificio esquina Cardenal Quiroga con Santo Domingo, y en otras muchas construcciones en sociedad con otros empresarios del ramo. Un exitoso vecino que nos dejaba de sorprendernos.

Casado con Rosa Varela y con dos hijos, José Antonio y Graciela, a los que traslado mi pesar, nunca vivió desarraigado de su barrio, aunque solo ocasionalmente lo viera por allá en compañía de su hermano Floreano, sonriente como era, aprovechando para echar una breve parrafada sobre aquellos imborrables tiempos cuando iban como si avezados montañeros a los castros de Trelle, salían a derrapar por las pistas forestales entre pinares, con algún auto prestado o sustraído a algún hermano mayor. o hacían alguna bribonada que ya no les alcanzaba porque todo el Barrio muy urbanizado ya no invitaba a esas explosiones adolescentes a los de su generación, pero sí a la anterior, cuando los barrios tenían su sello.

Sus amigos de siempre le recuerdan como ese imprescindible de las juntanzas a mesa y mantel que cada año celebraban, y nosotros, como esos pequeños que por el barrio no pasaban inadvertidos, esos que fueron los últimos representantes de su identidad.