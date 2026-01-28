Hay personas a las que no les hace falta apellido para recordarlas. Con Emilio bastaba pronunciar su nombre para que, automáticamente, surgiese una sonrisa, Emilio, “el de los caramelos”. Y no hay mejor manera de ser recordado. Los caramelos significan dulzura, ilusión y pequeños gestos que alegran el día.

Y así era Emilio, un emprendedor y un gran empresario que, con su trabajo, endulzó durante años la vida de muchas familias de Ourense y la ilusión de miles de niños cada vez que llegaban los Reyes Magos de Oriente, pero sobre todo, Emilio era una buena persona, amante de su familia, con fuertes convicciones, siempre cercano, generoso y comprometido con Ourense y con quienes le rodeaban, una persona de las que dejan huella.

Yo lo recordaré con especial cariño porque siempre estaba y tenía una palabra oportuna, y también por no dejar pasar ni un momento, ni una fecha importante, sin un mensaje. El último fue en Navidad.

Su legado continúa de la mano de su mujer, Ana, y sus hijos, y su recuerdo seguirá vivo en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de conocerlo.

Porque cuando a alguien se le recuerda con cariño, con una sonrisa y con un nombre así de bonito, es que ha hecho las cosas bien.

Descansa en paz, Emilio.

El de los caramelos.