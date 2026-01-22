ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 22 de enero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, jueves 22 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Antonio Villar González, Don Antonio Pena Maceda, Don Tomás Gil Rodríguez y Doña María del Carmen Vázquez García
