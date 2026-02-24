Las esquelas de este martes, 24 de febrero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, martes 24 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Luisa Babarro Suárez.

