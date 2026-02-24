A Altri cosa

A ti la lucha contra la macrocelulosa Altri casi te cuesta la vida, estarás contento con el archivo del proyecto por parte de la Xunta. Te veo sacándole el papel a Luis Zahera en la próxima campaña de Greenpeace". El aludido del grupo de andainas del domingo no pilla la retranca ni se ve en un póster hasta que le explican la relación. El 26 de mayo de 2024, en otra mañana soleada de domingo era una de las 20.000 personas que acudieron a Palas de Rei en la primera gran manifestación contra Altri convocada por la plataforma Ulloa Viva. "Ah, sí, le puse tanto corazón que me tuvieron que ajustar las válvulas". Como tanta gente desde Palas de Rei hasta la ría de Arousa, comarcas agrícolas y marisqueras siguiendo el curso del Ulla, que se verían afectadas. La planta en el municipio coruñés de As Pontes o en el de San Cibrao en A Mariña lucense, donde el futuro de Alcoa se tambalea, no tendría tanta respuesta social, en caso de haberla.

El memorando firmado entre la Xunta y la compañía lusa no se hará público por confidencialidad.

Otros marmiteros de la empresa y la política se jugaron el crédito durante casi dos años argumentando a favor de un proyecto que en pandemia sonaba bien a todas las fuerzas políticas, hasta que se fue al mapa y se vio la escala. En cierta manera, el carpetazo es un alivio para el presidente Alfonso Rueda. Mantuvo la apuesta frente al descontento que generaba incluso entre el electorado urbano más incondicional de su partido y la decisión del Gobierno central de dejar a Altri sin conexión a la red eléctrica le evita posibles costes electorales. No habrá compensación económica a la compañía portuguesa, según sostuvo Rueda en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, que tendría que comenzar un nuevo expediente administrativo para conseguir la autorización ambiental integrada en el supuesto de encontrar otra fórmula de enganche. El memorando firmado entre la Xunta y la compañía lusa no se hará público por confidencialidad.

Las plataformas vecinales y ecologistas celebran el archivo con cautela por el cable suelto de la conexión. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, y el socialista José Ramón Gómez Besteiro reclaman su parte de culpa en la paralización de la macrocelulosa en Palas de Rei. Rueda se lo recordará en cada pleno. A Altri cosa.