Las esquelas de este miércoles, 4 de febrero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, miércoles 4 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Dona Rita Carril Seoane, Doña Rosa Álvarez González, Doña Josefa Carral Aréa, Doña María Luisa Losada Varela, Don José Luis Cid Sequeiros, Dona Aurora Mira Rodríguez y Don Manuel Rodríguez Santiago.

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.