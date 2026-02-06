ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 6 de febrero, en Ourense
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, viernes 6 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don César Domínguez Caride, Don Amadeo Álvarez Álvarez y Doña Raimunda Estévez Durán
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
