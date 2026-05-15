Fallece Toño Vázquez, ex delegado y exjugador del Verín CF

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de Toño Vázquez, ex delegado del Verín, club al que siempre estuvo ligado. El entrenador Miguel Sotelo lamenta su pérdida y lo recuerda como “una buena persona que estaba al tanto de todo, con las estadísticas cuando estábamos en Preferente”.

Juan Carlos Francisco, que fuera presidente, comentaba que fue “jugador del Támega, el Viria y a finales de los 70 y principios de los 80 defendió los colores del Verín”.

Otro de los mandatarios que coincidió con Vázquez fue José Manuel Zubiela. “Estuvo más de diez años ligado al club, pero por un tema de salud lo tuvo que dejar. Toño lo era todo para el Verín y una parte importante importante cuando yo presidía el club”.