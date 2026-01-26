Muere Francisco Villalonga Baños, Paqui, el rondallista que sufrió el represamiento de Lindoso

Tocando la bandurria y dirigiendo una rondalla, así fue como se murió con las botas puestas, este aficionado practicante de la música de cuerda, sufridor de un río Limia represado en Lindoso, allá por Lobios. Un raiano, este Paqui, aunque hubiese nacido en Barcelona, que dejó su tierra natal a los ocho años para anclarse en las tierras paternas, donde empezó a tocar la bandurria, a formar parte de rondallas y a dirigirlas. Hasta hace poco se dejaba caer desde su amada Compostela por esos bares, lugares de tertulia en Lobios, para charlar con los muchos amigos que allí hizo. Era un entrañable itinerante, siempre dispuesto a ir de acá para allá donde se le requiriese.

Paqui, o Paquiño, como lo llamaban sus íntimos, se hacía imprescindible en aquellos ahora llamados combos junto a sus amigos Celso (Púas), Dani Bouzo, Carlos Basalo, Curro Outeiriño y Paquiño de Alemania, a los que se sumaban espontáneos en sus baladas, ya fuese en A Toxa, en Bueu, tañendo guitarra, laúd, mandolina o bandurria, o en Cenlle, dirigiendo la rondalla Alfaia.

Trabajador jubilado anticipadamente por causas de salud, era un hombre que hacía amigos con la palabra; accesible, uno más de los rostros reconocibles en su ambiente. Algunos encuentros con él tuve al regresar yo de la montaña, del Xurés, con parada obligada a cafés, ya en el Cubano ya en el Lusitano de Lobios. Siempre cordial, regalaba unos minutos de charla en los que rememorábamos la transformación del río Limia en la laguna de Lindoso, como defensor de que el río no debería ser embalsado, una causa que, ya como vecino de Compostela, lo llevó a participar en un documental sobre el tema.

Paqui era un contador de historias ourensanas de los años 70, fundador de la orquesta Terranosa, de quien se decía —y se comprobaba— que era capaz de reponer una cuerda rota, afinarla y seguir tocando sin interrumpir la pieza.

Enamorado de la música popular, se sumaba a cualquier carro donde sonasen ritmos gallegos, boleros y música sudamericana. Un aficionado hecho música, que fue dejando amigos y memoria allá por donde pasaba.