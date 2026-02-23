O Irixo despide a Miguel, un voluntario de Protección Civil "disposto a axudar sen preguntar nin buscar protagonismo"
OBITUARIO
La muerte de Miguel Ángel García Domínguez, miembro de Protección Civil de O Irixo, causa conmoción en la localidad ourensana
La localidad de O Irixo se despide de Miguel Ángel García Domínguez, miembro de la agrupación de Protección Civil del municipio y vecino de O Irixo, cuya pérdida ha causado una profunda conmoción entre compañeros y vecinos.
Desde la agrupación han querido despedirlo públicamente con un emotivo mensaje en el que destacan no solo su compromiso como voluntario, sino también su calidad humana: “Miguel era desas persoas que deixan pegada sen facer ruído. Alegre, bromista, sempre cun sorriso e unha palabra amable”. Subrayan que, por encima de todo, estaba siempre dispuesto a ayudar, sin preguntar, sin mirar el reloj y sin buscar protagonismo.
Miguel Ángel García Domínguez formó parte de la agrupación con el firme compromiso de quien entiende que servir a los demás es una manera de estar en el mundo. Así lo recuerdan: estuvo cuando hizo falta, en cada aviso, en cada evento y en cada momento en el que alguien necesitaba una mano.
“Hoxe dóenos a súa marcha, pero queda o recordo da súa risa, da súa entrega e do compañeiro que foi”, continúa la despedida, que concluye con un “Grazas por tanto, Miguel. Descansa en paz, amigo”.
