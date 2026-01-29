Juan Bautista Pardo García, primer presidente del Tribunal de Justicia de Euskadi

Juan Bautista Pardo García, primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, falleció a los 100 años después de larga etapa profesional que le convirtió en una figura clave en la configuración del poder judicial en Euskadi durante la etapa de consolidación autonómica. Su fallecimiento, comunicado por el propio TSJPV, supone la despedida de un magistrado que desempeñó un papel decisivo en la transición entre la antigua Audiencia Territorial y el nuevo modelo judicial derivado del Estatuto de Gernika.

Nacido en Villalón de Campos (Valladolid) el 18 de noviembre de 1925, ingresó en la carrera judicial en 1954. Su trayectoria lo llevó por distintos destinos, entre ellos Vitoria, donde ejerció durante años, y la Audiencia Territorial de Bilbao, institución que presidió entre 1985 y 1989. Aquella etapa coincidió con un periodo de profundas transformaciones en la administración de justicia, marcado por la descentralización y la creación de los tribunales superiores autonómicos.

Con la puesta en marcha del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 1989, Pardo García fue designado su primer presidente.