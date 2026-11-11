Laura González Pazos, la bondad expansiva de un corazón generoso

Cuesta imaginar a la niña Laura en su aldea natal de San Miguel do Campo, trepando a árboles y tejados, que cuando su madre la avistaba le gritaba eso de “Nena, baixa de ahí que te vas a mancar”, y se mancó con una rama de ese traicionero tronco de un cerezo, que tantas lesiones ha causado en el medio rural.

Cuando sus padres se trasladaron a la ciudad con negocio propio por A Rabaza, Laura, la mayor de las hijas, que era muy estudiosa, cursó Magisterio, cuando lo que le tiraba realmente era ser dentista. Ejerció como maestra de escuela en Vilamaior, donde no pocas veces por la dificultad del camino accedía montada en un burro, y, antes de que los años 60 alborearan, se casó con Eligio Labrador y se convirtió en madre de cuatro hijos. Esta vitalista por los estíos arreaba con toda la familia: marido, hijos y dos hermanos pequeños en un Seat-850 los domingos a la playa de Samil, en un espacio en el que aún se embutía, además de las viandas, mesa, sillas y sombrilla. Quizás ese ejercitarse en improvisados picnics la hizo cocinera familiar, insuperable de unos cocidos gallegos que eran la delicia de todos los privilegiados en saborearlo. Voluntaria además de la Asociación contra el Cáncer mostró en este desempeño su faceta más activa.

Era Laura de esas personas de fluida conversación, de tal sonrisa que invitaba a la detención cuando transitaba por nuestra calle del Paseo y se retrasaba más de una hora en acudir a su partida de chinchón en el Liceo. Católica convencida nunca la fe le impediría involucrarse en eso que se llama socialismo compartido, esa lucha por los demás basada en el respeto y la justicia social.

Laura Labrador era como se la conocía en el mundillo del tenis… acaso porque en aquellos tiempos aún prevalecía el apellido tomado del marido

Conocí a Laura en aquellos 70 del pasado siglo cuando empezaba sus pinitos con la raqueta en el recién fundado Club Santo Domingo, impulsado, entre otros, por su marido Eligio Labrador, que en una etapa de la vida del club también lo presidiría.

Laura aparecía por el club, daba sus primeros raquetazos impelida por el ambiente, donde, aunque no se crea, por aquellos años de escasa presencia femenina en el deporte, unas cuantas chicas ya empezaban como Marisa Marimón, Mariló Casares, Pili Muñiz, Chus Tabarés, Paz, Marichelo Ordóñez, Merche Mazaira… Después vendría otra generación en la que ya Marta Alastrué tuvo dimensión nacional.

Laura Labrador, como se la conocía en el mundillo del tenis, acaso porque en aquellos tiempos aún prevalecía el apellido tomado del marido, alcanzaría pronto un nivel más por su persistencia y una seguridad no exenta de clase que le permitía imponerse a sus rivales obteniendo numerosos trofeos provinciales y de la comunidad gallega.

Llegó a alcanzar dimensión regional como lo prueba la final de un campeonato gallego en la que sería subcampeona con 48 años, 20 más que su oponente Marisa Giráldez. Más de 70 trofeos en sus vitrinas atestiguan la dimensión de Laura, que nunca, como en el tenis, daba una pelota por perdida

De bondad plena, con todos los registros que esta virtud otorga, se nos fue apagando esta Laura en un presentido silencio, en el amor de un entorno familiar de hijos y nietos

A sus hijos: Alberto, Carlos, Laura y Fernando el pesar por el tránsito de una madre que disfrutó de la familia como pocas.

Campeona de la sonrisa, de la generosidad, del minimizar hasta sus trofeos. Supo disfrutar siempre de la vida a tope, como si un lema ese de no dar una pelota por perdida.

Querida Laura, la humildad, la bondad, la amabilidad te colocarán en ese universo en el que siempre por tu gran fé soñaste. En ese universo te encuadraremos los que te conocimos y tuvimos el privilegio de tomar ejemplo de tu modélica deportividad. Todo ese amor se condensaría en el mensaje leído por una de sus amadas nietas.