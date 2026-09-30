Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe

La familia del actor Chad Lowe y Kim Painter atraviesa un devastador trance tras el fallecimiento de su hija Fiona Lowe a los 13 años, noticia dada a conocer este martes 29 de septiembre. Nacida el 16 de noviembre de 2012, la menor era la segunda de tres hermanas en un núcleo familiar que completan Mabel y Nixie. A través de un comunicado recogido por la revista 'People', sus allegados la han recordado como una niña "cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar", definiéndola como "la luz" de sus vidas.

Mensaje de la familia y petición de privacidad

En la nota emitida, la familia del intérprete estadounidense galardonado con un Emmy por 'A fuerza de cariño' y conocido por series como 'Melrose Place', 'Pequeñas mentirosas' o 'Supergirl' —hermano del también actor Rob Lowe— ha pedido oraciones y respeto a su privacidad en estos momentos tan difíciles. Asimismo, los allegados han querido aprovechar el comunicado para lanzar un mensaje de concienciación, recomendando a cualquiera que esté pasando por dificultades de salud mental o prevención de crisis que recurra a las líneas de ayuda especializadas.