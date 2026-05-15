Muere a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies

El ala-pívot de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, falleció a los 29 años, confirmaba el martes la franquicia de Tennessee, que no desveló la causa de la muerte del jugador canadiense.

“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, señalaron los Grizzlies en redes sociales.

Clarke fue seleccionado en el número 21 del Draft de la NBA de 2019, elegido por los Oklahoma City Thunder, e inmediatamente fue traspasado a Memphis. Esta temporada, Clarke solo pudo jugar dos partidos después de sufrir una distensión en la pantorrilla en el mes de marzo. En total, el de Vancouver disputó siete temporadas en la liga norteamericana, promediando 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias en 309 partidos. En su primer año como profesional, fue incluido en el equipo ideal de “rookies”.

Clarke se vio envuelto en una polémica en el mes de abril tras ser arrestado en Arkansas después de presuntamente protagonizar una persecución a alta velocidad con la policía. Fue finalmente detenido y acusado de posesión y tráfico de sustancias, así como de huir del lugar del accidente.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lamentó la muerte del jugador. “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más antiguos de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y los Grizzlies”, afirmó.