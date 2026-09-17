Muere a los 34 años el promotor musical Guim Cifré en un accidente de tráfico

El promotor musical Guim Cifré, de 34 años, falleció este miércoles por la noche tras sufrir un accidente de tráfico en la confluencia de la Travessera de Les Corts y la calle Entença, en Barcelona.

El siniestro se produjo poco después de las 22:30 horas al colisionar su motocicleta contra un taxi. El herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde acabó falleciendo a causa de la gravedad de las lesiones.

Guim Cifré, socio de la firma Girs Musicals, era uno de los principales impulsores de la nueva etapa de la sala Jazzsí, cuya reapertura —programada para este fin de semana— ha quedado aplazada de forma indefinida.

Desde Girs Musicals han señalado a través de un comunicado que necesitan "tiempo para asimilar esta pérdida y para decidir, con calma, cómo continuará este proyecto". Por su parte, el Taller de Músics ha mostrado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del sector, subrayando el "vacío enorme" que deja la muerte del gestor cultural.