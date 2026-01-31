Muere a los 69 años Francisco García Suárez, exalcalde de Allariz y político del BNG con cuatro mayorías absolutas

Francisco García Suárez (Allariz, 1957) ha muerto a los 69 años. Fue una figura destacada de la política municipal gallega y un referente del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su trayectoria estuvo muy vinculada al servicio público y al desarrollo de su localidad natal, Allariz, a la que dedicó gran parte de su vida política.

Trayectoria

Diplomado en Magisterio, inició su carrera profesional como secretario-interventor del Concellode A Mezquita. Su compromiso con la vida municipal comenzó en 1990 como concejal del Concello de Allariz, cargo que desempeñó durante casi tres décadas. Entre 1991 y 2000 ejerció como teniente de alcalde, antes de asumir la alcaldía en septiembre de 2000, sucediendo a Anxo Quintana.

Como alcalde de Allariz por el BNG, cargo que ocupó entre 2000 y 2018, Francisco García Suárez fue respaldado reiteradamente por la ciudadanía, revalidando la alcaldía con mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2003, 2007, 2011 y 2015. Su gestión se caracterizó por la estabilidad institucional y una fuerte apuesta por el municipalismo. Paralelamente, tuvo un papel relevante en el ámbito supramunicipal, siendo vicepresidente segundo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) entre 2003 y 2015.

En el seno del BNG, fue secretario de organización de su Ejecutiva hasta el año 2003, contribuyendo activamente a la consolidación del proyecto político nacionalista gallego. En junio de 2018 presentó su dimisión como alcalde de Allariz, siendo sustituido por su compañera Cristina Cid, cerrando así una etapa clave en la historia reciente del municipio.