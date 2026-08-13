Muere a los 73 años Juan Ignacio Marín Arce, sindicalista de Comisiones Obreras

El sindicalista Juan Ignacio Marín Arce (Barcelona, 1953), quien fue secretario general de la Federación del Metal de CCOO, ha fallecido a los 73 años, según ha informado el sindicato en un comunicado este jueves.

Licenciado en Ciencias Políticas y Telecomunicaciones y doctor en Derecho Laboral, participó en las movilizaciones de Standard Eléctrica y se incorporó a la Federación del Metal del sindicato en 1977, para liderarla como secretario general entre 1981 y 1987.

"Durante estos años, la federación se convirtió en un referente de lucha, con hitos tan significativos como la mejora de condiciones en la Reconversión del Sector Naval", ha valorado CCOO de Catalunya sobre la trayectoria de Marín Arce.