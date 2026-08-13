Muere Víctor Coyote, músico y fundador de la banda Los Coyotes

El músico y fundador de la banda Los Coyotes, Víctor Aparicio, conocido artísticamente como Víctor Coyote, ha muerto este jueves a los 68 años, según ha confirmado su sello discográfico en un comunicado recogido por Europa Press.

"Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha añadido la discográfica El Volcán en su cuenta de Instagram.

Además de su trayectoria musical, desarrolló una intensa actividad como diseñador gráfico, pintor, ilustrador, autor de cómic, escritor y realizador de videoclips y documentales.

A finales de los años 70, el artista gallego fundó en Madrid Los Coyotes, una formación vanguardista clave en la escena del rock español de los años 80.

Inicialmente adscrita a corrientes como el rockabilly y el punk, la formación derivó hacia la integración de ritmos latinos como la cumbia o el merengue en sus composiciones de rock.

Su discografía incluye trabajos como Mujer y sentimiento (1985) o Las calaveras (1988) y temas emblemáticos como “Esta noche me voy a bailar” o “300 kilos”. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.