Muere a los 84 años el padre del cantante David Bisbal, el boxeador José Bisbal Carrillo

El boxeador José Bisbal Carrillo, conocido como el primer púgil almeriense en proclamarse campeón nacional y también por ser padre del cantante David Bisbal, ha fallecido este martes a los 84 años.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, ha manifestado el cantante en sus redes, donde publicó varias fotos en sepia de su padre cuando era joven, mostrando sus facetas deportivas y artísticas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, trasladó sus condolencias a la familia del fallecido, un “gran campeón de boxeo” que “durante muchos años prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Almería”, según indicó en sus perfiles.

La primera edil envió además un mensaje especial a su hijo, David Bisbal, quien es “embajador de Almería en todo el mundo”.

El cantante homenajeaba recientemente a su progenitor en redes sociales con motivo de su cumpleaños, recordando que fue “el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería” y que consiguió siete títulos “en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran”.

“A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones”, escribía en sus perfiles.

El artista, que actuará este verano en Almería en el Cooltural Fest, señalaba cómo en los últimos años echaba de menos “poder tener una conversación” con su padre, valorando también “el poder de un abrazo”.

José Bisbal dedicaba a su padre una parte importante de su documental estrenado en 2023, donde recopilaba 20 años de carrera y la importancia de su familia, mostrando lo duro que fue para sus hermanos y su madre el avance del Alzheimer que padecía, al tiempo que compartía momentos íntimos con él.