Un río atmosférico reactiva los avisos por lluvia a la provincia

La provincia alcanza hoy su vigesimotercera jornada consecutiva de precipitaciones bajo un escenario de doble alerta meteorológica e hidrológica. La llegada de un nuevo frente atlántico en forma de río atmosférico ha motivado la activación de avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, mientras que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil advierte de importantes crecidas en los ríos.

La Aemet ha establecido el aviso amarillo en gran parte de la provincia, ya que prevé una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aunque la alerta abarca a toda la provincia, la agencia estatal señala una “mayor probabilidad” de que estos valores se alcancen en la zona de A Baixa Limia. Por su parte, MeteoGalicia pronostica para hoy lluvias intensas y persistentes, acompañadas de temperaturas suaves (entre 13 °C y 17 °C), lo que descarta nevadas en cotas medias.

La situación se tornará ventosa mañana miércoles, jornada para la que se han ctivado avisos por rachas de viento del suroeste. Se esperan velocidades máximas de 70 km/h en las zonas de ribera y el sur de la provincia, y de hasta 80 km/h en las áreas de montaña. MeteoGalicia añade que el miércoles las lluvias serán “localmente fuertes” y tormentosas, especialmente por la tarde.

Meteogalicia e hidrográfica dan esperanza y anticipan una “pequeña tregua” para el sábado de entroido

La persistencia de las lluvias incide directamente sobre una cuenca ya saturada. Según los datos facilitados por la CHMS, desde el inicio del año hidrológico se han recogido 840 l/m², un 40% más de la media habitual. En lo que respecta al mes de febrero, en solo ocho días se han registrado 140 l/m², superando ya el valor medio mensual en un 35%.

Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, señala que la predicción actual contempla una precipitación media acumulada de 108 l/m² hasta el viernes en la demarcación. No obstante, los modelos apuntan a registros cercanos a los 200 litros en el Baixo Miño y A Baixa Limia.

Ante la imposibilidad de infiltración en el terreno y con los embalses al 85% de su capacidad (15 puntos por encima de la media histórica), el organismo de cuenca advierte de una respuesta rápida de los ríos. Actualmente, hay 23 presas desembalsando agua. Ruiz del Portal señala que esta situación dará lugar a “crecidas generalizadas” y que existe la probabilidad de alcanzar “niveles superiores a los de la semana pasada” si se cumplen los pronósticos más desfavorables.

Tanto la Hidrográfica como MeteoGalicia coinciden en prever una ventana de estabilidad para el Sábado de Entroido, jornada en la que se espera una “pequeña tregua, en palabras de Ruiz del Portal, antes de la llegada de nuevos frentes.

Incidencias

Las continuas lluvias obligaron a cortar el tráfico en la carretera que conecta Sobredo con Salón, en la parroquia de Albarellos de derrumbe del muro que sostiene la misma. Además, un carril de la A-52 permaneció cortado en el km 165,5, a la altura de Monterrei, debido al riesgo de vuelco de un camión al que se le había desplazado la carga.