Muere a los 88 años Lionel Jospin, ex primer ministro francés

El ex primer ministro Lionel Jospin, una figura clave del socialismo en Francia, ha muerto este lunes a los 88 años, según ha informado su familia.

Jospin fue jefe del Gobierno en un periodo de cohabitación entre 1997 y 2002, compartiendo poder con el presidente conservador Jacques Chirac. A lo largo de su carrera también ocupó cargos destacados como primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Durante su etapa al frente del Ejecutivo impulsó medidas emblemáticas, como la ley que fijó la jornada laboral en 35 horas, convertida en un símbolo de la izquierda francesa.

Con raíces trotskistas, Jospin representaba una línea ideológica firme dentro del socialismo francés. En el terreno electoral, fue derrotado en dos ocasiones en las presidenciales, destacando su eliminación en la primera vuelta de 2002 frente al líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen.