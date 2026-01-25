Muere a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

La localidad de San Sadurniño (A Coruña) despide este lunes, 26 de enero, a Luis Calvo, padre de Diego Calvo, quien ha fallecido a los 89 años de edad. Los restos mortales del finado se encuentran actualmente en el tanatorio San Lorenzo, en Ferrol.

Según han confirmado fuentes cercanas, la comitiva fúnebre partirá a las 15,30 horas hacia el municipio de San Sadurniño, donde se celebrará el entierro y funeral en el cementerio e iglesia de Santa María de San Sadurniño.

Luis Calvo se dedicó toda su vida, hasta su jubilación, a atender la ferretería que llevaba su mismo nombre, situada en San Sadurniño, localidad de la que es natural su hijo. La noticia ha generado muestras de afecto hacia la familia Calvo en la comarca de Ferrolterra, dada la vinculación tanto del fallecido como la de su hijo a la vida pública.

"Si mi hijo me mira así algún día, sabré que lo habré hecho bien. Papá", decía Diego Calvo en una publicación en redes sociales hace pocos años sobre su padre.