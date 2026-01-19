Muere a los 93 años el diseñador Valentino Garavani

El icónico diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes, 19 de enero, a los 93 años de edad en Roma. Lo confirmó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en una publicación de Instagram.

"La Fundación Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti anuncia la muerte de su fundador, Valentino Garavani, que falleció en paz hoy en su residencia en Roma rodeado de sus seres queridos", rezaba el mensaje. "El velatorio será el miércoles 21 de enero y el jueves 22 en la Piazza Mignanelli 23, de 11:00 a 18:00" informaba el comunicado, y añadía que "el funeral tendrá lugar el viernes, 23 de enero, en la Basilica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Piazza della Repubblica 8 en Roma, a las 11:00 horas".

Sin lugar a dudas, Garavani fue el creador de una costura única e inigualable que le llevó convertirse en una de las grandes figuras de la moda a nivel internacional. Dando sus primeros pasos como aprendiz de Balenciaga, el diseñador logró formar su propio estudio en Roma donde trabajó con algunas de las personalidades más importantes del momento como fueron Audrey Hepburn, la princesa Diana de Gales o Elizabeth Taylor.