Muere Afrika Bambaataa, músico pionero del hip hop

Pionero del hip hop y una de las figuras más influyentes en la construcción cultural del género durante sus primeros años, falleció el pasado día 4 de abril a los 66 años.

Nacido como Lance Taylor en el Bronx en 1959, Bambaataa creció en un entorno marcado por la violencia de las pandillas y la precariedad social. Su transformación personal comenzó cuando, tras un viaje a África que lo impactó profundamente, adoptó el nombre Afrika Bambaataa y decidió orientar su energía hacia la música y la organización comunitaria. A finales de los años setenta fundó la Universal Zulu Nation, un colectivo que promovía la creatividad, la paz y la conciencia social a través del hip hop, y que se convirtió en una plataforma decisiva para la expansión del movimiento.

Su contribución musical alcanzó una dimensión histórica en 1982 con la publicación de Planet Rock, un tema que fusionaba ritmos del Bronx con influencias electrónicas europeas, especialmente del grupo Kraftwerk. La canción no solo se convirtió en un éxito internacional, sino que abrió un camino completamente nuevo para la música urbana, dando origen al electro y anticipando elementos que más tarde serían fundamentales en la música electrónica de baile.

Durante los años ochenta y noventa, Bambaataa continuó actuando, produciendo y colaborando con artistas de distintos estilos, desde James Brown hasta John Lydon. Su figura era vista como la de un embajador cultural, alguien capaz de tender puentes entre comunidades y generaciones. Su legado se vio profundamente afectado a partir de 2016, cuando varias personas lo acusaron públicamente de abusos cometidos décadas atrás. Aunque él negó las acusaciones, estas provocaron su salida de la Zulu Nation y un replanteamiento crítico de su figura dentro de la historia del hip hop. La organización, tras una crisis interna, se reestructuró y se distanció de su fundador.

En los últimos años vivió retirado, mientras su salud se deterioraba. Aun así, su influencia musical siguió siendo reconocida en estudios, documentales y análisis sobre los orígenes del hip hop y la evolución de la música electrónica. Planet Rock continúa considerándose una de las grabaciones más importantes de la historia moderna, y su impacto se percibe en géneros tan diversos como el techno, el house, el breakbeat o el pop contemporáneo