Muere un conductor de 62 años en San Cibrao al chocar contra una glorieta y volcar

A las 06:20 horas de la mañana de este domingo, 12 de abril, se informó de un fatal accidente de tráfico en el punto kilométrico 227.5 de la N-525 a su paso por la parroquia de Noalla, en el Concello de San Cibrao das Viñas. Un conductor de 62 años se salió de la vía por el márgen derecho tras un impacto contra una glorieta y acabó volcando en el arcén, resultando en la muerte del único ocupante del vehículo, un Audi Q3.

La víctima, vecino de Ourense, tuvo que ser excarcelada debido al estado en el que quedó el coche, y fue necesario arrancar las puertas traseras para poder efectuar su liberación. Una vez excarcelado los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron 061, bomberos de San Cibrao, GES de Pereiro de Aguiar, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y Equipo de Investigación de Ourense.