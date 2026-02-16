Muere Alberto Sierra Carrasco, cirujano por profesión y vocación en Ourense

Alberto Sierra Carrasco , fundador del servicio de Cirugía en Ourense y referente para varias generaciones de médicos, falleció este domingo a los 93 años. Profesionales de Ourense definen al cirujano como "un dos máis ilustres que deu Ourense" , añadiendo que fue "un profesional brillante e unha figura moi respectada, cuxo legado quedará para sempre na nosa cidade".

Nacido en una familia de Ourense, muy pronto sintió vocación por la Medicina. Tras licenciarse, en los primeros años de su carrera aceptó un destino inusual para un joven facultativo: se trasladó a Guinea Ecuatorial, entonces colonia española, para ejercer como médico en Río Benito. En este entorno exigente y con recursos sanitarios mínimos, llegó a atender diariamente a cientos de personas y realizó más de 1.000 intervenciones quirúrgicas en solo tres años, muchas veces operando con la luz natural de una única ventana en su consulta.

De regreso a Ourense, su vocación asistencial y su carácter docente lo llevaron a ser pieza clave en la consolidación del servicio de Cirugía de la entonces Residencia Sanitaria de Ourense, actualmente Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, CHUO. Allí no solo ejerció con rigor y eficacia, sino que se convirtió en maestro y referente para profesionales de distintas generaciones, marcando un hito en la vida asistencial de la provincia.

Además de su labor en la sanidad pública, compaginó su trabajo hospitalario con la atención médica en su propia clínica en la avenida de La Habana de Ourense, que mantuvo abierta durante muchos años hasta su cierre reciente, tras décadas de servicio a la comunidad.