Muere el ourensano Alejandro Vázquez, histórico masajista del Astana

El ciclismo profesional despide a uno de esos profesionales sin cuyo trabajo silencioso e incansable ningún campeón habría cruzado una línea de meta. El ourensano Alejandro Vázquez Vázquez (nacido el 24 de septiembre de 1972) ha fallecido, dejando un profundo vacío en el pelotón internacional y, muy especialmente, en el equipo Astana Qazaqstan Team, estructura a la que estuvo estrechamente ligado durante dos décadas y que ha expresado su desconsuelo recordando que “siempre será parte de nuestra familia”.

Alejandro formaba parte de esa estirpe de auxiliares todoterreno imprescindibles en las grandes vueltas. Masajista de vocación y artesano del bienestar del ciclista, definía su propio día a día con la cercanía y el humor que le caracterizaban: “Lavas, cocinas, te peleas con el policía para aparcar mejor el autobús, hablas con el vecino que se cabrea porque no puede entrar en el garaje, con el cocinero para que saque rápido la comida…” explicaba sobre su rutina en una entrevista publicada en La Región. Esa dedicación sin horarios, lejos del brillo de los podios y las cámaras de televisión, era el auténtico motor de los hoteles de concentración tras jornadas de viento, frío y puertos de montaña.

Su trayectoria en el ciclismo de élite fue tan dilatada como prestigiosa. Comenzó forjándose en el mítico Kelme, donde permaneció siete temporadas, para dar después el salto internacional con cinco años en el US Postal —etapa en la que por sus manos pasaron las mayores figuras de la época— y dos temporadas en el Liberty Seguros. En 2006 recaló en el naciente Astana, convirtiéndose con el paso de los años en una figura capital dentro del staff técnico, querido y respetado por corredores de múltiples generaciones, directores y compañeros auxiliares.