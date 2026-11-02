Muere Miquel Navarro, el creador que imaginó ciudades y esculpió iconos urbanos

El artista valenciano Miquel Navarro, figura clave de la escultura y magistral evocador de ciudades escultóricas, ha fallecido a los 81 años, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

Miquel Navarro nació en Mislata, Valencia, en 1945, y es uno de los nombres fundamentales de la Nueva Escultura Española. Tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la capital del Turia, inició su carrera como pintor, pero desde 1972 comenzó a dedicarse principalmente a la escultura, sin renunciar al dibujo y, en fechas muchos más recientes, a la fotografía.

En 1980, su participación en la muestra colectiva New images from Spain, celebrada en el Museo Salomon R. Guggenheim de Nueva York, le dio a conocer en la escena internacional y en 1986 le fue concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas, galardón que figura en su currículum junto a otras importantes distinciones como el Premio Julio González en 2008.

La instalación de algunas fuentes y esculturas públicas icónicas —varias de ellas en València, como la popularmente conocida como la Pantera Rosa o el Parotet— le reportaron un amplio renombre y el reconocimiento del público.

Si algo ha destacado también a lo largo de su trayectoria es que acuñó como marca propia sus ciudades, a las que consiguió consolidar como uno de los elementos más reconocidos de su extensa producción. De hecho, en 1973, Miquel Navarro se adentró en un largo camino creativo centrado en estas instalaciones formadas por cientos de pequeñas piezas modulares. Con estas figuras de distintos materiales recreó entramados que combinan elementos industriales, rurales y geométricos invitando al espectador a observar esos mundos a escala.

Sus piezas forman parte de las colecciones permanentes de centros de arte de primer nivel global, como el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, el Centre Pompidou de París, el Museo Reina Sofía de Madrid y el IVAM en València.

Casa taller

Recientemente, Miquel Navarro cumplió su deseo de ver abierta su Casa Taller en su población natal, Mislata, un espacio dedicado a su legado en el que realizar "una lectura coherente" de su amplia producción y asegurar la conservación, exhibición y difusión de este valioso patrimonio. En los años ochenta, Miquel Navarro adquirió un antiguo almacén de productos de droguería en el histórico barrio de la Morería de Mislata para transformarlo en su taller. Durante más de cuatro décadas, este espacio, ahora transformado en la actual sede de la Fundació Miquel Navarro, fue el lugar donde el autor ha concebido, creado y trabajado gran parte de su producción escultórica, especialmente sus obras de gran formato.

Tras cuatro años de trabajo, el pasado mes de junio vio la luz este museo cuyo proyecto de rehabilitación ha conservado los espacios originales, manteniendo cubiertas, muros y otros elementos constructivos que mantienen su esencia histórica e industrial poniendo en valor, así, el patrimonio artístico y cultural valenciano y respetando la memoria del lugar.

El espacio, que cuenta con 980 m², se dispone en diversas áreas diferenciadas distribuidas en dos plantas, entre ellas un amplio espacio dedicado a mostrar parte de la colección permanente. En la planta superior también se incluye una sección destinada a la proyección de piezas audiovisuales y trabajos de videoarte realizados por el propio Navarro, una vertiente menos conocida de su trayectoria. Además, en el piso bajo se habilitará un área para la investigación y documentación, con una extensa biblioteca, una sala de exposiciones temporales y un patio abierto.

La colección de la Fundació Miquel Navarro reúne una amplia representación de la trayectoria creativa del artista, gracias a la donación realizada por el autor, integrada por 81 esculturas, 83 fotografías, 51 acuarelas, 53 serigrafías, 9 pinturas, 43 dibujos, 7 collages y más de 25 carteles, así como varias películas y documentales que pueden contemplarse en este mágico y majestuoso espacio reconvertido en Casa Taller.

Este catálogo, que supera las 400 obras, permite recorrer las distintas etapas de la producción de Miquel Navarro y descubrir la diversidad de lenguajes, materiales y formatos que han definido su obra a lo largo de más de medio siglo.

Según aseveró el artista en el acto de presentación, la Casa Taller representa que su obra "esté reunida, que no esté perdida y que se puede hacer una lectura coherente", que no esté sometida a ventas o subastas de otras en manos privadas.