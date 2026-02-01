Muere Alma María Vaesken, cantante del grupo Los 3 Sudamericanos

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, falleció en Tarancón a los 89 años de edad, según confirmaba su familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como “Pulpa de tamarindo”, “Cartagena” o “Cuando salí de Cuba” o “Me lo dijo Pérez”, entre otros grandes éxitos de la época.

La familia agradeció ayer el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.